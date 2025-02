Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Matteo Moretto: Tijjani Reijnders rinnova. Le cifre

Leggi su Dailymilan.it

In vista delil, secondoè pronto are il contratto a.Ilin questi mesi si giocherà molto del suo futuro e con esso anche il tecnico Sergio Conceicao, che deve meritarsi la riconferma sulla panchina dei rossoneri.Intanto i rossoneri sono pronti ad annunciare un rinnovo di contratto di uno dei giocatori più importanti della rosa rossonera. Come riferiscesul suo profilo di X, il centrocampista olandeseè pronto are fino al 2030 con un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro., oltreanche Mike Maignan vicino al rinnovo View this post on InstagramA post shared by(@