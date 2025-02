Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il Barcellona vuole Rafael Leao: e c’è un dettaglio che fa tremare i tifosi…

Ilsi porta avanti per ilestivo:è uno degli obiettivi e occhio alla Champions League delresta nel mirino della dirigenza del, che in estate potrebbe provare ad affondare il colpo per il numero 10 del. Come riportato in Spagna, in particolare da Mundo Deportivo, il Barçamettere a punto l’acquisto di un attaccante ‘top’ per l’estate e il portoghese è nelle lista dei desideri dei Blaugrana.Come riporta il quotidiano, il preferito delper il ruolo è Luis Díaz. C’è, però, unche potrebbe giocare a favore degli spagnoli e far tremare i tifosi rossoneri. Se, infatti, ilnon dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League,sarebbe l’indiziato numero uno a lasciare il club di via Aldo Rossi.