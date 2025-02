Internews24.com - Calciomercato Inter, per l’attacco si guarda in Brasile! Inzaghi vuole quel giocatore in estate

di Redazione, persiininsiste su unper giugnoArrivano voci importanti daldi un possibileesse delper l’attaccante del Corinthians, Yuri Alberto. Secondo quanto riportato dal portale R7 Esportes, , il club nerazzurro starebbe valutando l’ipotesi di riportare ilclasse 2001 in Europa., il centravanti brasiliano sembra determinato a rimettersi in gioco nel calcio europeo. Secondo le fonti vicine al club brasiliano, Yuri Alberto sarebbe un’esplicita richiesta dell’allenatore dell’, Simone. La società brasiliana, attualmente impegnata in Copa Libertadores, avrebbe deciso di cedere ilsolo in, alla fine del 2024, per evitare di privarsene nel mercato invernale L’è attualmente la squadra in pole position per assicurarsi il, ma se l’accordo non dovesse concretizzarsi, il club brasiliano potrebbe valutare altre offerte provenienti da Inghilterra, Spagna e persino dall’Ajax.