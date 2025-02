Internews24.com - Calciomercato Inter, attacco da sistemare: c’è già un’idea che balena nella mente dei dirigenti

di Redazioneda: c’è giàchedeiper l’anno prossimo. Ecco di che si trattaGli uomini delsi sono portati avanti col lavoro in vista della prossima stagione, chiudendo il colpo Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Tuttavia il centrocampo non sarà il solo ruolo nel quale i nerazzurri dovranno mettere mano anche l’è pronto a subire una mini rivoluzione. Partiranno Correa e Arnautovic, entrambi in scadenza di contratto. Secondo il Corriere dello Sportdel club c’è già un piano che coinvolge Francesco Pio Esposito, il giovanissimo centravanti classe 2005 in prestito allo Spezia con cui è al momento il capocannoniere della Serie B.– «Andrà sistemato anche l’, tenuto conto che il 30 giugno, in pieno Mondiale, scadranno i contratti di Arnautovic e Correa.