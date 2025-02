.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, è tornato pure il successo esterno

Classifica di nuovo rassicurante e morale alto con un’altra vittoria da brividi– 17 Febbraio 2025 – Riassaporata la gioia della vittoria interna, ladomenica a Sora ha riscopertoquella del.Lo ha fatto con tante emozioni nel finale e in rimonta, come accaduto più volte sia nell’anno dell’Eccellenza che nei primi due diD, in quello che era diventato una marchio di fabbrica dei rossoblù.Nonostante l’assenza all’ultimo momento di Gabbianelli, bloccato quando era già in formazione da un risentimento muscolare, come a Chieti e con la Fermana laha mostrato carattere e proprio come in Abruzzo ha trovato il gol in extremis con una punizione di Gonzalez apparentamente sfiorata da qualcuno ma in realtà entrata direttamente in porta da distanza siderale, complice la distrazione della difesa laziale: per lo spagnolo, ormai titolare inamovibile, è il quarto centro stagionale.