Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 22^ giornata

Alla Castelfrettese mancano 9 punti per vincere il girone A, dove vince anche il Marina. Nel girone B il Matelica sale a +5 sulla Jesina, exploit Sassoferrato Genga a Chiesanuova, vincono anche Aurora Treia, Fabriano Cerreto e Moie VallesinaVALLESINA, 17 febbraio– I giovani calciatori del campionatohanno giocato nello scorso weekend le gare22^. Andiamo a scoprire quello che è successo nei match delle squadreProvincia di Ancona e dell’Alto Maceratese.Girone A – Conto alla rovescia Castelfrettese, colpo Marina a Fano Nel girone A, la Castelfrettese è ormai a un passo dalla vittoria del girone. I “Frogs” hanno vinto anche contro l’Urbania per 0-4 con la doppietta di Giuliani, il gol di Ugili e un’autorete a favore. Ai biancorossi, dunque, mancano 9 punti per aggiudicarsi il raggruppamento con 7 partite ancora da giocare.