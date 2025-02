Oasport.it - Calcio femminile, Andrea Soncin: “Italia concentrata sul presente, c’è adrenalina verso gli Europei”

La Nazionalena diè pronta a scendere in campo per un doppio appuntamento casalingo ravvicinato valevole per le prime due giornate del gruppo 4 di Lega A della UEFA Nations League 2025. Le Azzurre ospiteranno il Galles a Monza il 21 febbraio e successivamente la Danimarca a La Spezia il 25 febbraio, quando mancano meno di cinque mesi alla fase finale degli.“Se sento già la pressione del campionato Europeo? La definirei più. Questa passione che proviamo e viviamo ci accende diin vista dei prossimi confronti, ma siamo totalmente concentrati sulperché quello che accadrà a luglio sarà determinato da quanto fatto in questo periodo. Dobbiamo cercare di migliorarci, sia nei club che in questi raduni, per arrivare preparate all’Europeo“, dichiarain conferenza stampa.