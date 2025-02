Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Mobilieri espugnano Massa

Pisa 17 febbraio 2025 – La ventitreesima giornata del campionato diha visto la vittoria pesante dei, il pareggio esterno del Cenaia, quello interno del Fratres Perignano e la sconfitta della Cuoiopelli. Il Cenaia pareggia in casa al ‘Pennati’ il big-match contro la Sestese. Le posizioni in classifica restano invariate con gli ospiti secondi a quota trentanove punti ed i padroni di casa di mister Sena terzi con trentasette. Fiorentini in vantaggio con Ermini, ma Canessa nel recupero da il pareggio alla squadra di mister Sena (1 – 1). Questo il tabellino. Cenaia: Baglini, Rossi, Goretti (Pecchia), Bartolini (Ferretti), Di Bella, Puleo, Papini, Puccini (Quilici), Canessa, Neri F., Apolloni. A disposizione Mobono, Calloni, Mariotti, Gronchi, Dezi, Simonini. All.