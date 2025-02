Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: scalata Urbino Taccola

Pisa 17 febbraio 2025 – L’ottava giornata del girone di ritorno nel campionato di Promozione ha visto il pareggio del San Giuliano sul campo della Valdinievole Montecatini e la vittoria importante dell’fra le mura amiche contro il Viaccia. A Montecatini locali della Valdinievole in vantaggio in apertura con Pagnini e la squadra di mister Roventini che riacciuffa il risultato allo scadere grazie ad una rete del subentrato, esperto attaccante Di Paola. Un pareggio per 1 – 1 arrivato si in extremis, ma che non esalta la classifica visto che la Real Cerretese batte 1 – 0 il San Marco Avenza e si porta a più quattro. Al secondo posto il Pietrasanta, clamorosamente sconfitto sul campo del Firenze Ovest per 2 – 1. San Giuliano terzo. Ecco il tabellino. Valdinievole Montecatini: Gega, Casini, Lucchesi L.