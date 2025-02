.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 19^ giornata

Leggi su .com

InC1 il Cerreto d’Esi si consolida in zona play-off, pareggia il Chiaravalle, Pietralacroce ko con il Gagliole e finisce nei play-out. In C2/A il Città di Ostra ferma sul pari la capolista Lucrezia, vittoria importante per l’Avis Arcevia contro la Dinamis Falconara. Nel girone B, continua il testa a testa Real Fabriano-Futsal Sambucheto, l’Avenale batte l’Aurora Treia e l’aggancia al terzo posto VALLESINA, 17 febbraio– Non sono mancati i gol e lo spettacolo nel San Valentino dela 5 marchigiano. Andiamo a scoprire quello che è successo tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio inC1 e C2 di futsal regionale.C1 C’è chi ride e chi piange inC1 dopo la 19^. Ride sicuramente il Cerreto d’Esi, vincente per 6-2 contro il Pianaccio ultimo grazie ai gol di Da Silva, Marturano (doppietta), Stazi, Lippera e Carlopio.