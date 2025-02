.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 16^ giornata del girone D

Il Corinaldo pareggia contro il Cus Macerata e resta secondo, a 3 punti dalla vetta. Il Cus Ancona perde a Recanati e torna penultimoCORINALDO e ANCONA, 17 febbraio– Non è stato un sabato pomeriggio positivo per le squadreProvincia di Ancona impegnate nel campionato nazionale diB,D. Il 15 febbraio, infatti, si è giocata la 16^. Vi abbiamo già raccontato del pareggio dello Jesi contro la Real Dem (leggi qui).Il Corinaldo, invece, non va oltre il 2-2 contro il Cus Macerata (foto di copertina), nonostante le reti di Bronzini e Micci. I biancorossi di Tinti restano comunque secondi, a -3 dalla Mernap Faenza vincente contro la Nuova Juventina. Perde lo scontro diretto, infine, il Cus Ancona: i dorici di Battistini sono stati sconfitti 8-3 dal Recanati (in rete Marco Astuti con una doppietta e un autogol a favore).