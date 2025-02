.com - Calcio a 5 Serie A2 / Audax 1970, vittoria d’oro

Senigalliesi più vivi che mai: battuto 4-2 il Grifoni, agganciate Pontedera e Potenza PicenaSENIGALLIA – 17 Febbraio 2025 –fondamentale per l’che batte al PalaPanzini il Grifoni 4-2 e non chiude più la graduatoria da sola all’ultimo posto.I giallorossi anzi agganciano non soltanto il Pontedera ma pure il Potenza Picena, entrambe battute.Le due dirette concorrenti ora hanno anche una partita in più della squadra di Martin, che ha già osservato il turno di riposo.Prova di carattere contro il Grifoni per i senigalliesi che hanno schierato pure l’ultimo arrivo, l’argentino Medina.Decidono la doppietta di Scattolini, il gol del portiere Chiarizia e di Bikai.CLASSIFICAA2:Real Fabrica 38; Russi 33; Prato 27; Grosseto 25; Lucrezia 22; Grifoni 21; Imolese 20; Rieti 19;, Pontedera, Potenza Picena 10.