Anteprima24.it - Calcio a 5, il Benevento perde contro la Roma 1927: quinta sconfitta consecutiva

Tempo di lettura: 3 minutiContinua il periodo negativo del GG Team Wear5. La squadra di Fausto Scarpitti registra il quinto kappaò consecutivo e cede il passo alla: nel derby giallorosso, la squadra di Reali s’impone in rimonta 4-1.RIMONTA OSPITE – Scarpitti è ancora senza Lolo Suazo eanche Colletta in extremis. Glielmi torna tra i pali con Josema, De Crescenzo, Titon e Fabinho a completare il quartetto. Reali, tecnico dei capitolini, rinuncia a Marcelinho squalificato e Di Eugenio infortunato ed opta per lo starting five formato da Caique Rodriquez (preferito a Ducci), Avellino, Murilo, Dimas e Fortino. La partita comincia bene per il: lancio di Gliemi per De Crescenzo, sponda per Josema che al volo fulmina Caique e trova l’1-0. Lanon ci sta e inizia subito ad assaltare la porta di Glielmi: l’ex Feldi Eboli prima dice no a Fortino, poi deve capitolare su Murilo: dopo neanche tre minuti di gara, al PalaTedeschi è già 1-1.