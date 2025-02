Oasport.it - Calcio a 5: Feldi Eboli e Genzano, continua il duello in testa

Dopo il turno infrasettimanale di qualche giorno fa, la Serie A dia 5 è tornata subito con la 18esima giornata della stagione 2024-2025. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.Partiamo dall’ultima partita: il 3-2 con cui laè riuscita ad avere la meglio sulla Meta Catania. Un risultato che consente ai campani di rimanere da soli inalla classifica – a 39 punti – con una lunghezza di vantaggio sul, capace di battere con il medesimo score il Petrarca.Poi un doppio pareggio: 4-4 tra la Fortitudo Pomezia e la Sandro Abate e 2-2 fra lo Sporting Sala Consilina e la L84. Più d’uno i colpi in trasferta: 1-4 della Roma sul campo del Benevento, 1-3 dell’Active Network nella tana del Cosenza, il 3-4 pesantissimo del Manfredonia contro la Came Treviso e il 2-6 del Napoli in casa dell’Italservice Pesaro.