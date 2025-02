Dayitalianews.com - Cade intrappolata in un fossato e resta bloccata tutta la notte: muore per il freddo

Davvero scioccante la morte di una 79enne che, dopo essere finita in unche costeggia una strada a Maserà di Padova, non è riuscita ad uscire dall’abitacolo morendo assiderata. L’allarme è stato dato nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare l’anziana.Le dinamiche dell’incidenteSecondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna ha imboccato una strada senza uscita a bordo della sua Honda Concerto e, quando ha cercato di tornare indietro, facendo retromarcia è caduta nel. Come riportato dal Corriere del Veneto, avrebbe poi cercato di aprire la portiere del veicolo, finendo però colrenell’abitacolo senza possibilità di uscire.Ha trascorsolain auto, dove sarebbe purtroppo morta assiderata.