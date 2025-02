Ilrestodelcarlino.it - Cade dal parapetto del Lidl. Giovane finisce in ospedale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Attimi di tensione sulla riviera delle palme per un incidente accaduto a un ragazzo all’esterno di un supermercato. È rotolato lungo la scalinata e piomba dalda circa due metri d’altezza battendo il viso sull’asfalto del piazzale sottostante. Vittima dell’infortunio un uomo di 38 anni di nazionalità marocchina. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 18, lungo la scalinata esterna che dalla statale Adriatica scende nel parcheggio del supermercatoin via Forlanini, a San Benedetto. Alcuni giovani che si trovavano in zona hanno assistito all’infortunio ed hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un equipaggio della Croce verde. I sanitari hanno però costatato che la persona era in stato di incoscienza e con molti danni al viso, per cui hanno chiesto il supporto del medico della potes che ha stabilizzato il paziente e l’ha trasportato al pronto soccorso.