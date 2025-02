Dilei.it - Butter, la tonalità giallo burro è il colore del 2025 per la cucina

Leggi su Dilei.it

Ildell’anno, unaavvolgente diche evoca il calore di unafamiliare, il profumo di ricette fatte in casa e il ricordo dei giochi d’infanzia, creando un’atmosfera di dolce nostalgia. Come il primo morso di pane epreparato dalla nonna, questoabbraccia l’anima con la sua calda morbidezza e trasmette un senso di accoglienza e serenità., ildell’anno inA decretareildelè KitchenAid, il brand che dal 1919, quando è uscito il primo robot, offre tutte le soluzioni per unaben attrezzata: dai piccoli elettrodomestici a pentole e utensili, passando per frigoriferi e cantine refrigeranti.è ilche si ispira alla semplicità dei momenti condivisi e alla purezza delle emozioni che uniscono passato e presente.