Lanazione.it - Burlamacco d’oro. Il premio a Mentana: "Mi sento a mio agio nella patria della satira"

"Il sole splende color miele" tra le strade di una domenica che si prepara, tra musica, colori e maschere, alla seconda sfilata del Carnevale, graziato, questa volta, dal bel tempo. E, affacciata a una piazza Mazzini già di mattina gremita di viareggini e forestieri in attesa dello scoppio dei tre cannoni, e del flashmob dei 300 volontari di Avis per sensibilizzare alla donazione cui è stata dedicata la sfilata, come lo sarà per una onlus diversa ciascun corso, la salaGamc è colma di voci, visi, sorrisi e ironia. Quella stessa ironia, intelligente, linfa vitalemanifestazione, che è la medesima del giornalismo originale, capace di coniugare acume e humor, di Enrico, cui, ieri mattina, è stato consegnato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro e dalla presidenteFondazione Carnevale Marialina Marcucci, alla presenza dell’ex presidenteRegione, Enrico Rossi, ecittà, il