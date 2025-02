Thesocialpost.it - Burioni da Fazio attacca Kennedy: “Lui ministro della Sanità è come Totò Riina capo dell’antimafia”

Robertoproprio non ci sta. Il virologo, ormai da diversi anni ospite fisso di Fabioa Che tempo che fa, non si dà pace per la recente conferma di Robertjramericano.considera infattiuno che con la scienza e la medicina c’entra”. Sono parole sue, pronunciate in diretta tv a denti stretti durante l’ultima puntatatrasmissione faziana. E naturalmente sui social riesplode la polemica.Leggi anche: Usa, RobertJr. giuranuovo Segretario alla Salute: “Trasparenza radicale”in crisi di nervi daper colpa di“Io che sono un filo americano, che ho vissuto a lungo in quel Paese, avevo fiducia che il sistema di controllo al Senato avrebbe poi evitato alcuni eccessi, almeno nel campo che riguarda la scienza.