Sport.quotidiano.net - Bundesliga, pareggio a reti bianche tra Leverkusen e Bayern Monaco: distanze invariate

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 16 febbraio 2025 – Termina senza né vincitori né vinti l'attesissima gara al vertice tra il Bayere il, con la distanza in classifica tra le due squadre che rimane invariata. Se per Xabi Alonso e i suoi quella contro i bavaresi era un'occasione ghiotta per riaprire i discorsi riguardanti la vittoria finale del campionato, per Kane e compagni si trattava della possibilità di prendere definitivamente il largo, dato che i punti di distacco dalla seconda posizione sarebbero diventati undici. In ogni caso, nessuna delle due ha prevalso, e nelle zone alte dellatutto rimane com'era, o forse. L'Eintracht Francoforte, infatti, supera in casa l'Holstein Kiel e ritorna alla vittoria dopo tre pareggi di fila: grazie a questo successo, Toppmoller e i suoi si portano a -5 dalsecondo.