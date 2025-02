Zonawrestling.net - Bully Ray: “Cena vs. Orton per il 17° titolo sarebbe il match con il più alto valore storico ed economico”

Negli ultimi tempi,Ray ha discusso delle possibili sfide che potrebbero attendere Johnnel suo ultimo anno in WWE. Adesso, ha proposto quello che ritiene essere ilperfetto per consentire adi conquistare il suo 17°mondiale.Attualmente,detiene 16 titoli mondiali, lo stesso numero di Ric Flair, e molti si chiedono se la leggenda della WWE riuscirà a superare “The Nature Boy” prima di ritirarsi definitivamente. Durante una recente edizione di Busted Open, Ray ha suggerito un’idea intrigante: far sì chee Randy– il quale vanta 14 titoli mondiali – arrivino entrambi a quota 16 e poi si sfidino per decretare chi sarà il primo a raggiungere il tanto ambito record dei 17 titoli.Tuttavia, questa ipotesi appare piuttosto improbabile.è fermo da novembre a causa di un infortunio e non ci sono ancora aggiornamenti sul suo ritorno.