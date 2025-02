Buffy | il reboot manterrà un aspetto importante della serie originale

Leggi su Cinefilos.it

: ilunIl riavvio previsto dil’ammazzavampiriun. All’inizio di febbraio è stato confermato che Hulu stava procedendo con l’ordine di un pilot per un progetto dil’ammazzavampiri che avrebbe funzionato sia come riavvio che come sequel. Sarah Michelle Gellar riprenderà il suo iconico ruolo diSummers in un ruolo ricorrente, con l’attenzione rivolta a una nuova cacciatrice. La regista premio Oscar di Nomadland, Chloé Zhao, dirigerà il pilot, con le showrunner di Poker Face, Lilla e Nora Zuckerman, che scriveranno la sceneggiatura.Lesley Goldberg di The Ankler riferisce che ildisarà girato a Los Angeles, proprio come la. Sebbene ci sia stata una tendenza a far rimanere le produzioni cinematografiche e televisive a Los Angeles, in particolare dopo i devastanti incendi di quest’anno, è stato anche detto che i produttori e i talenti coinvolti ritenevano che Los Angeles fosse il posto giusto per il