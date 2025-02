Calciomercato.it - Bufera Inzaghi, tutto in discussione: il piano di Marotta se l’Inter non vince lo scudetto

Day after amaro perdopo il ko in trasferta in casa della Juventus. Le ultime sui nerazzurri con l’approfondimento di TiAmoCalciomercato in onda su YouTubeAltro passo falso delche getta al vento la possibilità di sorpassare il Napoli in vetta perdendo di misura in casa di una Juventus ordinata ed abile a colpire nel momento del bisogno. Lautaro e soci invece hanno sbagliato tanto, fino ad arrendersi al gol pesantissimo di Conceiçao che se da un lato esalta il momento bianconero, dall’altro complica i piani della truppa di: ildisenonlo(LaPresse) – Calciomercato.itProprio l’allenatore meneghino è finito al centro delle discussioni dopopretazione non esaltante della sfida, soprata gara in corso.non ha trovato le contromisure giuste, e la Juve ne ha approfittato andando ad infliggere ai meneghini il secondo ko nelle ultime tre partite giocate in campionato.