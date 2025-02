Btp Più | Collocamento Raggiunge 31 Miliardi a Metà Giornata

Quotidiano.net - Btp Più: Collocamento Raggiunge 3,1 Miliardi a Metà Giornata

Prosegue ildel Btp Più che a3,1. I contratti sono circa 90mila. Si tratta del primo titolo dedicato ai piccoli risparmiatori della famiglia Btp Valore con opzione di rimborso anticipato del capitale. Ilproseguirà fino alle 13 di venerdì 21 febbraio, salvo chiusura anticipata. I tassi cedolari minimi garantiti per l'emissione del Btp Più sono fissati al 2,80% per i primi quattro anni di vita del titolo, e al 3,60% per i restanti quattro. Ilproseguirà fino alle 13 di venerdì 21 febbraio, salvo chiusura anticipata.