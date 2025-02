Sport.quotidiano.net - Brutto ko per D’Aversa nella sfida salvezza. L’Udinese travolge l’Empoli. Ekkelenkamp protagonista

Leggi su Sport.quotidiano.net

UDINELa brillante e spregiudicata Udinese di mister Runjaic schianta(3-0) grazie a una doppietta dell’olandese, che si ripete dopo la rete che aveva permesso di strappare un punto a Napoli, una settimana fa. Il terzo gol è di capitan Thauvin poco prima del triplice fischio. I friulani ora sono stabilmente insediati al decimo posto. Per i toscani la situazione rischia invece di farsi drammatica: con 8 sconfitte e due soli punti nelle ultime dieci gare, la panchina ditraballa. Runjaic ripropone la medesima formazione che ha spaventato la capolista al Maradona, con la sola eccezione dell’acciaccato Kristensen, a cui preferisce Ehizibue.ha mezza squadra in infermeria: mancano all’appello ben 9 giocatori, cui si somma la squalifica di Marianucci. Partono forte i padroni di casa: al 6’ Lucca in girata da ottima posizione scarica sopra la traversa vanificando un ottimo assist di Atta.