Terzotemponapoli.com - Bruscolotti: “Conte non parla a vanvera”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Giuseppe, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a “Radio Goal”, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex storico capitano del Napoli hato die della squadra che ha letteralmente plasmato. Focus poi su Buongiorno rientrato proprio in occasione del pareggio all’Olimpico. Una disamina anche riguardo ai pareggi che hanno un po’ frenato la marcia della squadra azzurra. Di seguito le parole dell’ex difensore partenopeo alla radio.: “Il Napoli ha trovato un ottimo condottiero”Così l’ex capitano partenopeo: “Il Napoli ha trovato un ottimo condottiero, gli equilibri ti portano ad avere grandi risultati.non, maper la sua esperienza ed ha tanto da raccontare e conosce le problematiche di un campionato come questo. Buongiorno? L’ho visto alla grande, l’ho trovato come ad inizio stagione.