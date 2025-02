Quotidiano.net - Brunori Sas: "Quando si è autentici accadono cose belle"

"Babbo sei il nostro eroe". Il suo leone con la palma Dario, pardonSas, se l’è guadagnato in famiglia con le parole della figlia Fiammetta, a cui ha dedicato L’albero delle noci che l’ha catapultato verso la terza piazza. "Una canzone a cui, per ovvie ragioni, tengo moltissimo, visto che di fatto è una lettera dedicata a chi ha rivoluzionato la mia esistenza" dice lui, 47 anni. "È stata subito benaccolta e la cosa mi ha reso felicissimo.non pensi a quello che puoi perdere o guadagnare,dellemolto". Felicissimo l’ha reso pure il terzo posto. "Mi spiace solo di non poter andare all’Eurovision: per la mia fisicità, con i miei outfit da parroco avrei potuto portare qualcosa in più" scherza, rilanciando; "Con Olly e Corsi abbiamo dato vita a podio di giovanissimi: siamo tutti ragazzini".