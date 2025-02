Bergamonews.it - Brugge, tutti disponibili per la trasferta di Bergamo. Hayen: “Il rigore dell’andata non cambia nulla”

. Il Clubarriva aper difendere un vantaggio importante, perché una vittoria nella gara d’andata fa la differenza in 180 minuti, anche se l’Atalanta ha ancora tanto da dire nel doppio scontro e lo potrà dimostrare. Lo sa bene anche Nicky, tecnico dei belgi, che è arrivato in Italia con tutta la rosa a disposizione e potrà fare le sue scelte senza restrizioni nella gara di ritorno, sia negli uomini che nell’atteggiamento tattico.In conferenza stampa alla vigilia del match l’allenatore ha parlato anche del discussoche ha deciso il match d’andata. Al suo fianco, un veterano come Brandon Mechele, 7° giocatore con più presenze nella storia della società e nazionale belga.-Atalanta, la conferenza stampa diIl– “Non credo sia una motivazione in più: si parte dal 2-1 per noi, ma loro hanno segnato tanti gol e hanno i mezzi per farne ancora”.