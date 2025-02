Ilgiorno.it - Broni, lavori di abbattimento degli edifici degradati: al via da piazza Italia

Pavia, 17 febbraio 2025 – E’ stato approntato il cantiere per l’diacquisiti dal Comune. La demolizione non sarà realizzata in un’unica soluzione, ma in modo progressivo e controllato, con una durata prevista di sette settimane. Il primo ad essere interessato sarà l’o prospiciente, così da consentire l’ingresso agevole dei mezzi pesanti nel cortile interno, indispensabile per abbattere in sicurezza anche gliretrostanti. Per contenere la dispersione di polveri durante tutte le fasi di demolizione, saranno attivati idranti fissi a pioggia, affiancati da idranti direzionali regolabili manualmente. Parallelamente alle operazioni di, saranno effettuate alcune modifiche alla viabilità. Da oggi via Leonardo da Vinci è diventata a senso unico in direzione via Emilia, ed è stato istituito il divieto di parcheggio lungo tutta la via.