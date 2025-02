Metropolitanmagazine.it - Britney Spears rivoluziona il suo impero beauty: Give Back Beauty prende il timone della sua iconica linea di profumi

Il mondo delle fragranze disi prepara a una svolta epocale. Dal 1° gennaio 2025, la gestione deipopstar passa ufficialmente nelle mani di(GBB), che raccoglie il tesda Revlon/Elizabeth Arden dopo due decenni di successi. Un cambio di guardia che promette di portare nuova linfa al brand, puntando su innovazione e strategia globale.Arriva una nuova era per idiL’operazione arriva dopo un periodo turbolento tra le due società. Revlon aveva intentato una causa contronell’agosto 2024, accusando l’azienda di aver acquisito informazioni riservate tramite ex dipendenti. Tuttavia, il contenzioso si è risolto a dicembre con un accordo tra le parti, che ha visto GBB ottenere le formule e i diritti di proprietà intellettualeBrands in cambio di una cifra non divulgata.