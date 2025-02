Bridgerton | come la storia d’amore della quarta stagione è paragonabile a quella delle stagioni precedenti

Leggi su Cinefilos.it

laIl prossimo romanzo deisarà presto rivelato e lo showrunner è fiducioso che Luke Thompson lo gestirà perfettamente. Adattamentoserie di libri di Julia Quinn, la serie ha esplorato un romanzo diverso in ognied è giunto il momento per Benedict (Luke Thompson) di trovare la sua compagna. Nell’adattamento di Netflix di Un gentiluomo per amore, sarà ufficialmente il protagonista. Al momento, la serie4 non ha una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare alla fine del 2025 o nel 2026.Mentre la produzione continua, la showrunner Jess Brownell è affascinata dalla performance di Thompson. In un’intervista con Collider, Brownell ha elogiato la “meravigliosa sensibilità e consapevolezza di sé” di Thompson.