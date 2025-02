Davidemaggio.it - Bridgerton 4: tutto quello che c’è da sapere

Le riprese della quarta stagione disono in pieno svolgimento. Il nuovo capitolo è tratto dal terzo romanzo della saga scritta da Julia Quinn, La Proposta di un Gentiluomo, ed ha per protagonista principale Benedict, che si innamorerà perdutamente diella giovane Sophie Baek (Yerin Ha).4: trama e castLa scelta degli autori è stata, infatti, quella di anticipare in video il capitolo dedicato a Colin (Luke Newton), che nell’ordine cronologico dei romanzi era il quarto. Dunque nei nuovi episodi lo vedremo felice e contento accanto alla moglie Penelope (Nicola Coughlan) e al loro primo figlio, mentre il fratello maggiore prenderà il centro della scena.Nella serie si è giocato molto finora sull’ambiguità sessuale di Benedict, attratto sia dagli uomini che dalle donne, ma nella quarta stagione il secondogenito deinon avrà occhi che per Sophie, in quella che possiamo definire una rivisitazione della favola di Cenerentola.