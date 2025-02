Dayitalianews.com - Brescia, tragedia sul lavoro in un ditta di cosmetici: un operaio muore schiacciato da un macchinario

Un’altrasul posto disi è verificata questa mattina in un’azienda di Ono San Pietro, nell’alta Vallecamonica, in provincia di, specializzata nella produzione di. Undi 44 anni ha perso la vita: dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo sia statocontro una parete da unutilizzato per il trasporto dei bancali, morendo all’istante.L’uomo, 44 anni, viveva a Berzo Demo ed era impiegato in un’azienda di. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimastoal torace da un carrello elettrico che trasportava bancali con materiali destinati alla produzione della Comin Parfum. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino.L'articolosulin undi: unda unproviene da Dayitalianews.