Ilgiorno.it - Brescia, non basta la grinta. Attacco senza alternative

Non si può parlare di fallimento per la Germani. L’eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano di Milano (74-69) è un verdetto amaro, ma nonsegnali positivi. La squadra di coach Poeta ha lottato ad armi pari per tre quarti contro una corazzata costruita per vincere tutto, prima di cedere nel finale sotto il peso di un break letale: quel 16-2 nei primi cinque minuti dell’ultimo quarto ha spento il sogno biancoblù. Per 30 minuti,ha dimostrato di poter giocare alla pari con Milano, con una difesa di altissimo livello e una grande intensità. Ndour (20 punti e 7 rimbalzi) e Bilan (17+8) hanno dominato nel pitturato, mentre Ivanovic ha orchestrato il gioco con lucidità. Il problema? La serata disastrosa al tiro da tre: un desolante 2/19 che ha tagliato le gambe alla Germani nei momenti chiave.