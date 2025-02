Ilrestodelcarlino.it - Bramante parte male . Passo falso a L’Aquila

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovo Basket 78Pesaro 74: Bologna ne, Compagnoni 10, Spasojevic 2, Nardecchia M. ne, Alfonsetti ne, Nardecchia N. 6, Vigori 23, Ciccarelli 11, Di Paolo ne, Tuccella 13, Cecchi 11, Ferretti 2.: Crescenzi 7, Sgarzini 11, Ferretti ne, Ferri 10, Nicolini E. 18, Centis 4, Rinaldi 7, Stefani 11, Panzieri 6, Lanci ne. All. Nicolini M. Parziali: 25-14, 15-18, 17-18, 21-24. Progressivi: 25-14, 40-32, 57-50, 78-74. Usciti per 5 falli: Spasojevic (); Stefani (Pesaro). Sconfitta alla prima partita dei playin Gold per ilPesaro che, ail vantaggio iniziale 2-0, ha sempre inseguito, ma ha lottato e mai mollato. Solo nel primo quarto capitan Ferri e compagni hanno subìto gli avversari poi nei restanti tre tempi i biancoblu pesaresi conducono, ma non riescono nella rimonta.