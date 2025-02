Puntomagazine.it - Bradisismo. Pozzuoli: continuano le scosse forti l’ultima alle 00:19

. La scossa avvertita anche nelle città limitrofe ed in parte della Città Metropolitana di NapoliNella notte tra domenica 16 e lunedì 17 febbraio 2025,ore 00:19, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito la zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato a cinque chilometri da, con un ipocentro a soli due chilometri di profondità.La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione locale e? in parte da quella della Città Metropolitana di Napoli.Questa scossa segue un altro evento sismico di pari intensità registrato nel pomeriggio di domenica 16 febbraio. Negli ultimi tre giorni, l’area dei Campi Flegrei ha registrato oltre una decina dicon magnitudo superiore a 2, indicando un’intensificazione dell’attività sismica nella zona.