Boxe Guido Vianello torna sul ring | sfiderà Torrenz per inseguire il sogno mondiale

aveva letteralmente tramortito Arslanbek Makhmudov lo scorso 18 agosto, imponendosi con uno schiacciante ko tecnico al Centre Videotron di Quebec City (Canada). Nel corso dell’ottavo round l’arbitro aveva ordinato lo stop, dopo aver già chiamato il medico sulper ben tre volte con l’intento di fare controllare l’occhio del russo-canadese colpito pesantemente dal nostro portacolori nel corso della terza ripresa.Il ribattezzato The Gladiator, che ora vanta un record di 13 successi (due prima del limite) e due sconfitte (una per ko), ha annunciato che disputerà il suo prossimo incontro nella giornata di sabato 5 aprile al Palms Casinò Resort di Las Vegas (USA): il nostro peso massimo incrocerà i guantoni con RichardJr., 25enne statunitense imbattuto (12-0) che a dicembre ha regolato Issac Munoz Gutierrez per la cintura nordamericana.