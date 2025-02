Universalmovies.it - Box Office USA | Captain America 4 sfiora i 90 milioni nel weekend

Il film: Brave New World ha vinto facilmente il BoxUSA nel suod’esordio.Secondo i dati offerti dal solito BoxPro, infatti, la quarta pellicola Marvel dedicata aha esordito con un incasso di 88,5di dollari, con una stima nei quattro giorni (domani negli USA si festeggia il President’s Day) da 100circa. Sebbene l’incasso possa essere considerato al di sopra delle aspettative pre-release, per lo studios potrebbe trattarsi di un ennesimo passo falso.Come la celebre fonte fa notare, 20 dei 35 film dell’MCU hanno esordito con cifre sopra i 100nei tre giorni, mentre gli 88,5di Brave New World sono addirittura inferiori ai risultati del recente flop Ant-Man and The Wasp: Quantumania (106,1), ma anche di The Winter Soldier (95) e Civil War (179,1).