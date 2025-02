Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Il weekend va a Captain America 4

Il cinecomic: Brave New World ha conquistato il Boxnelda poco passato.Nelnumero 2 del mese di febbraio (13-16 febbraio) l’incasso complessivo del botteghino nazionale è valso 5,76 milioni di euro, con un +19% rispetto allo stessodel 2024, ed un -13% rispetto alscorso (fonte CineGuru). A pesare, senza alcun dubbio, la contemporaneità con il Festival di Sanremo, ma anche con il big match di calcio Juventus-Inter, andato in scena domenica sera.A portare a casa la vittoria, come da premesse, è stato: Brave New World, il nuovo capitolo dell’MCU, il primo di questo attesissimo 2025. Il film che ha consacrato Anthony Mackie come nuovo volto diha incassato 2,38 milioni di euro, con una media per sala di circa 5 mila euro.