Botta e risposta tra Atletico e Fossombrone

ascoli 1(3-5-2): Pompei; Mazzarani, Nonni, Feltrin; M. Camilloni, Ceccarelli (45’st Didio), Vechiarello, Olivieri, Ascoli (22’st Antoniazzi); Maio, Minicucci (25’st Coquin). A disp.: Galbiati, Scimia, Valentino, Dondoni, D’Alessandro. All.: Simone Seccardini FOSSOMBONE (4-4-2): Bianchini; Bianchi (38’st Satalino), Urso, Giunchetti, Procacci; Amerighi, R. Pandolfi (19’st Conti), L. Pandolfi (16’st Bucchi), Thiane (38’st Fraternali); Broso (25’st Kyeremateng), Casolla. A disp.: Amici, N. Camilloni, Podrini. All.: Michele Fucili. Arbitro: Arnese di Teramo Reti: 35’st Maio, 39’st Casolla. Note. Spettatori 200 circa di cui 40 ospiti. Espulso al 46’st Camilloni per proteste. Ammoniti: Mazzarani e Mister Seccardini per proteste; Broso e L. Pandolfi. Angoli 8-2.