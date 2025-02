Sport.periodicodaily.com - Borussia Dtm-Sporting Lisbona: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League 2024/2025. I tedeschi hanno un piede e mezzo agli ottavi, ma i lusitani sperano nella rimonta.Dortmund-si giocherà mercoledì 19 febbraio 2025 alle ore 21 presso il Signa Iduna Park.DTM-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Tutto facile per I gialloneri che, dopo il 3-0 dell’andata, vedono molto vicino il passaggio agli ottavi di finale. Tuttavia la squadra di Kovac continua a faticare in campionato dove hanno perso anche nell’ultima gara allontanandosi di molto dalla zona Europa che, attualmente, rimane un miraggio.I portoghesi, dopo il pesante passivo subito all’andata, non hanno nulla da perdere, ma servirà una prestazione perfetta. La squadra di Borges, però, fatica a trovare continuità, tanto che anche in campionato è incappato in una serie di passi falsi che potrebbero mettere a rischio il primato.