Quotidiano.net - Borse europee in rialzo, difesa e finanza trainano i mercati dopo riunione a Parigi

Lesi muovono inmentre si guarda alladiconvocata da Emmanuel Macron. Sotto i riflettori le spese per lache spingono i titoli del settore e i bond governativi. Sotto la lente la posizione degli Stati Uniti sui dazi e sulle ipotesi di pace tra Russia e Ucraina. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0474 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In luce Milano (+1%), Madrid e Francoforte (+0,5%). Bene anche Londra (+0,2%), poco mossa(+0,03%). I principali listino sono sostenuti dal comparto finanziario (+1%), con le banche (+1,3%) e le assicurazioni (+0,8%). Corre il comparto della(+2,3%), dove si mettono in mostra Leonardo (+5,3%), Rheinmetall (+6,6%) e Saab (+8,9%). Poco mosse le utility (-0,02%), con il prezzo del gas che gira in