Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: difesa e banche spingono i mercati

Lesi muovono in terreno positivo, spinte dal comparto dellae dalle. I, orfani di Wall Street per la festa dei Presidenti, guardano al vertice di Parigi dopo la posizione degli Stati Uniti sull'Ucraina e laeuropea. Quest'ultimo tema spinge i rendimenti dei titoli di Stato, con gli investitori che speculano sull'aumento del debito per un aumento della spesa militare. L'euro si indebolisce a 1,0481 sul dollaro. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In luce Milano (+1%). Bene anche Francoforte (+0,8%), Madrid (+0,3%) e Londra (+0,1%). Poco mossa Parigi (+0,01%). Balzo della(+3,1%), con Leonardo (+6%), Rheinmetall (+9,3%), Saab (+10%). In aumento le(+1,1%), poco mossa l'energia (-0,02%) con il calo del petrolio e le utility (-0,07%) con il gas che scende a 50 euro al megawattora.