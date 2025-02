Quotidiano.net - Borse asiatiche in rialzo: impatto delle mosse di Trump su dazi e pace Ucraina-Russia

Lechiudono inla prima seduta della settimana. Sotto i riflettori lediper ie per latra. Focus sul settore tecnologico mentre si valutano gli effetti sul mercato dell'intelligenza artificiale cinese. I listini europei si avviano verso una apertura inmentre Wall Street resterà chiusa per la festività. Poco mossa Tokyo (+0,06%), dopo i dati sul Pil del quarto trimestre che hanno visto una crescita leggermente sopra le aspettative. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul dollaro a 151,70, e sull'euro a 159,10. A contrattazioni ancora in corso inHong Kong (+0,2%), Shanghai (+0,23%), Shenzhen (+0,67%) e Suel (+0,75%). In flessione Mumbai (-0,55%). Giornata scarna di dati macroeconomici. Dall'Italia prevista la bilancia commerciale.