Borsa | l' Europa positiva senza Wall Street Francoforte +126%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa positiva senza Wall Street, Francoforte +1,26%

Leggi su Quotidiano.net

Sedutaper le Borse europeela bussola dichiusa per festività.ha guadagnato l'1,26% sostenuta come Milano dai titoli della difesa, Parigi un più modesto 0,13%. Per Londra il rialzo è stato pari allo 0,41%.