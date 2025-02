Quotidiano.net - Borsa di Milano in rialzo: Leonardo e banche protagonisti a Piazza Affari

Ladi(+0,5%) prosegue insostenuta dalle. Abalzo di(+4%), in linea con il settore della difesa europea mentre si guarda al vertice di Parigi e all'aumento della spesa militare. Lo spread tra Btp e Bund scende a 108 punti, con il rendimento del decennale italiano in aumento al 3,57%. Positive Tim (+0,9%) e Poste (+0,6%), dopo lo scambio azionario con Cdp che ha coinvolto anche Nexi (+0,6%). Le operazioni di consolidamento spingono le. InBper (+2,3%), con l'offerta su Popolare Sondrio (+1,3%), tonica Unipol (+3,5%), azionista di entrambe le. Seduta positiva per Banco Bpm e Unicredit (+1,5%) e Intesa (+0,9%). Sale Mps (+0,1%) mentre è fiacca Mediobanca (-0,1%). Bene Generali (+0,8%). In calo il settore del lusso con Moncler (-1,2%) e Cucinelli (-0,4%).