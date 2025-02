Ilrestodelcarlino.it - Boom prezzi, la casa è un miraggio: "Costi fuori portata per le famiglie"

La domanda cresce, ma l’offerta è scarsa e selettiva. E il caro-affitti, sotto le due Torri, non sembra dare segnali d’arresto: anche coloro che appartengono alla cosiddetta "classe media", infatti, hanno sempre più difficoltà nel trovare un abitazione asostenibili a fronte del reddito percepito. "La situazione però – conferma Elena Molignoni, responsabile dell’area immobiliare di Nomisma – non è anomala rispetto agli altri capoluoghi di provincia: il mercato si è posizionato su valori che risultano alti rispetto alla capacità di spesa dellee questo ‘gap’ riguarda una parte significativa della popolazione, che negli anni sta tendendo ad ampliarsi. Se, da un lato, i redditi sono rimasti statici, dall’altra parte ci sono stati dei cambiamenti significativi nel mercato immobiliare, in particolare quello delle locazioni.