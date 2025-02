Abruzzo24ore.tv - Bonus Mamme 2025: Ecco Chi Può Richiederlo Ora

Roma - La Legge di Bilancioamplia ilincludendo nuove categorie di lavoratrici, offrendo sostegno economico a più madri in diverse situazioni lavorative. La Legge di Bilancioha introdotto importanti modifiche al, estendendo il beneficio a un numero maggiore di lavoratrici. In particolare, l'agevolazione è ora accessibile anche alle lavoratrici con contratto a chiamata e alle lavoratrici autonome, categorie precedentemente escluse da questo sostegno economico. Dettagli delIlprevede un esonero contributivo fino a 250 euro al mese, per un massimo di 3.000 euro annui. Questa misura è destinata alle madri con almeno tre figli a carico, di cui il minore sotto i 18 anni, e sarà in vigore per il triennio 2024-2026. Nel, ilè esteso anche alle madri con due figli, a condizione che il più giovane abbia meno di 10 anni.