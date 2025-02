Justcalcio.com - Bompastor saluta ’Magic´ James dopo il vincitore dell’ultimo vagabondo per il Chelsea

Notizia fresca giunta in redazione:Soniaha lodato il tocco “magico” di Laurenildel tempo di arresto della star delcontro Everton domenica.Ilsembrava destinato a far cadere i punti per la seconda volta questa campagna femminile della Super League, fino a quandoha sparato nell’angolo in basso da 25 yard al 93 ° minuto.Mayra Ramirez aveva precedentemente cancellato l’apri di 51 minuti di Kelly Gago per Everton, dato che ilsembrava pronto a non reclamare tutti e tre i punti per la prima volta dal loro pareggio per 1-1 con Leicester City a dicembre.Tuttavia,ha intensificato come eroe con uno sciopero che ha baciato la lavorazione del legno lungo la strada, con grande gioia del capo allenatore del