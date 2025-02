Ilrestodelcarlino.it - Bologna, rossoblù al lavoro per preparare il derby con il Parma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 febbraio 2025 – Ildi Vincenzo Italiano è tornato in campo perilemiliano contro ilin programma sabato prossimo al Tardini. I, reduci dalla vittoria in rimonta contro il Torino, si sono ritrovati questa mattina a Casteldebole per una seduta di attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Ancora a parte Lewis Ferguson e Jens Odgaard mentre Estanis Pedrola, infortunatosi poco prima della sfida ai Granata, ha svolto terapie specifiche. Per lo scozzese si attende la giornata di domani per capire se ci saranno chance di averlo in panchina contro il: l’obiettivo del capitano è tornare a disposizione e magari essere al meglio per il recupero con il Milan, molto però dipenderà dall’ok dello staff medico del